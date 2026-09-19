Gonda News: अधिक खून बहने के चलते थमी थीं विनोद साहनी की सांसें

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विनोद साहनी पर नौ सितंबर को हमला हुआ था। गंभीर हालत में इलाज के दौरान 10 सितंबर को लखनऊ में उनकी मौत हो गई थी। मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विज्ञापन



वहीं विनोद की मौत के बाद 11 सितंबर को अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान हुए प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। उपनिरीक्षक आकाश दीप की तहरीर के मुताबिक काजल निषाद, राजा निषाद और 50-60 अज्ञात लोग विनोद के घर पहुंचे। आरोप है कि परिजनों को कथित तौर पर भड़काकर शव को घर से उठाकर चचरी-भौरीगंज मुख्य मार्ग पर रख दिया गया और रास्ता बाधित किया गया। विनोद साहनी पर नौ सितंबर को हमला हुआ था। गंभीर हालत में इलाज के दौरान 10 सितंबर को लखनऊ में उनकी मौत हो गई थी। मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।वहीं विनोद की मौत के बाद 11 सितंबर को अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान हुए प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। उपनिरीक्षक आकाश दीप की तहरीर के मुताबिक काजल निषाद, राजा निषाद और 50-60 अज्ञात लोग विनोद के घर पहुंचे। आरोप है कि परिजनों को कथित तौर पर भड़काकर शव को घर से उठाकर चचरी-भौरीगंज मुख्य मार्ग पर रख दिया गया और रास्ता बाधित किया गया।

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परसपुर। रेक्सड़िया निवासी व्यापारी विनोद साहनी की मौत अधिक खून बहने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। हमले में उनके घुटनों, जांघ समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई थीं। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रक्तस्रावी आघात से मौत की पुष्टि हुई है।