{"_id":"6b081472a0b22c5363061f8d","slug":"video-cm-yogi-adityanath-will-distribute-tablets-to-youth-in-gonda-on-friday-preparations-complete-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को युवाओं को देंगे टैबलेट, तैयारियां पूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को युवाओं को देंगे टैबलेट, तैयारियां पूरी
गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को युवाओं को टैबलेट वितरित करेंगे। देवीपाटन मंडल के चार जिलों में 46,800 टैबलेट की आपूर्ति हुई है। वितरण का लक्ष्य 44,200 टैबलेट है। अब तक 41,686 विद्यार्थियों के आवेदन आधार से सत्यापित हो चुके हैं। बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक ने महाविद्यालयों, आईटीआई और तकनीकी संस्थानों को टैबलेट सौंपे। मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में टैबलेट देंगे। गोंडा को 33,200, श्रावस्ती को 1,100, बहराइच को 7,400 और बलरामपुर को 5,100 टैबलेट मिले हैं। एलबीएस पीजी कॉलेज में कई विद्यार्थी डाटा लॉक होने की समस्या से परेशान दिखे। प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र सिंह ने बताया कि डाटा दो जगह दर्ज होने से लॉक हुआ है। कॉलेज स्तर पर शिकायतों के निस्तारण का प्रयास जारी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।