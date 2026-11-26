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गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को युवाओं को टैबलेट वितरित करेंगे। देवीपाटन मंडल के चार जिलों में 46,800 टैबलेट की आपूर्ति हुई है। वितरण का लक्ष्य 44,200 टैबलेट है। अब तक 41,686 विद्यार्थियों के आवेदन आधार से सत्यापित हो चुके हैं। बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक ने महाविद्यालयों, आईटीआई और तकनीकी संस्थानों को टैबलेट सौंपे। मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में टैबलेट देंगे। गोंडा को 33,200, श्रावस्ती को 1,100, बहराइच को 7,400 और बलरामपुर को 5,100 टैबलेट मिले हैं। एलबीएस पीजी कॉलेज में कई विद्यार्थी डाटा लॉक होने की समस्या से परेशान दिखे। प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र सिंह ने बताया कि डाटा दो जगह दर्ज होने से लॉक हुआ है। कॉलेज स्तर पर शिकायतों के निस्तारण का प्रयास जारी है।

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