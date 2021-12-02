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तरबगंज थाने के उपनिरीक्षक उपेंद्र यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके मुताबिक, विशाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ शपथपत्र लगाया था। इसमें उसके खिलाफ प्रदेश के किसी थाने या न्यायालय में एफआईआर दर्ज नहीं होने की बात कही गई थी। जबकि उसके खिलाफ तरबगंज थाने में वर्ष 2020 में मारपीट, गाली-गलौज और छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।आवेदन के साथ सात नवंबर को न्यायालय से जारी एनओसी भी लगाया था। पुलिस ने इसकी सत्यता जांचने के लिए न्यायालय से जानकारी मांगी। 23 नवंबर को न्यायालय से बताया गया कि पासपोर्ट के लिए ऐसा कोई एनओसी जारी नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र पर एसीजेएम के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर भी फर्जी पाई गई।सीओ तरबगंज डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि तरबगंज थाने में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की सात धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच उपनिरीक्षक जितेंद्र पांडेय को सौंपी गई है।