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कौड़िया के ठढ़वरिया गांव निवासी सालिक राम अवस्थी ने बताया कि उनका बड़ा बेटा अंकुल अवस्थी (26) मंगलवार को बाइक से तिर्रेमनोरमा मेले में गया था। देर शाम घर लौटते समय भटपुरवा के पास गोंडा से बहराइच की ओर जा रहे अज्ञात वाहन की बाइक में टक्कर से अंकुल की मौके पर ही मौत हो गई।अंकुल के परिवार में पत्नी सीमा, तीन साल की बेटी आंशी और चार माह का बेटा रुद्रांश है। अंकुल तीन भाइयों में बड़ा था और मुख्यालय स्थित सीएनजी पंप पर काम करता था। उसकी मौत से मां सुशीला देवी और पत्नी सीमा का रो-रोकर बुरा हाल है।आर्यनगर चौकी प्रभारी अमन कनौजिया ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि अंकुल ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि इटियाथोक पुलिस को मौके पर भेजा गया था। परिजनों से बातचीत की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है।