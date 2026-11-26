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संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को जनपद में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर उसके मूल आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुबह नौ बजे जनपद न्यायालय सभागार में जनपद न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह की अध्यक्षता में प्रस्तावना का पाठ किया गया। वहीं शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में अपर जिला जज दानिश हसनैन, सिविल जज एवं प्रभारी सचिव शबीना खान सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों और छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। कार्यक्रम के माध्यम से संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया।

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