सड़क हादसे में चाय दुकानदार सहित दो की मौत, VIDEO

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गाजीपुर जिले के दो अलग- अलग थाना क्षेत्रों में रविवार की रात और सोमवार की भोर सड़क हादसे में बाइक सवार चाय दुकानदार सहित दो युवकों की मौत हो गई। अगस्ता सरहद के पास मोनू कश्यप (33) और डगरहा गांव के पास विश्वजीत कुमार (26) की मौत हो गई। रातभर चाय दुकानदार मोनू कश्यप का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। वहीं, पास में क्षतिग्रस्त बाइक भी गिरी हुई थी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।

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