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Ghazipur News: युवक पर जानलेवा हमला, आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:35 AM IST
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Life-threatening attack on a young man; FIR registered against eight individuals
जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के तारनबांध गांव में शनिवार शाम दीपक कुमार सिंह पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
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पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर देर रात तीन नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि तारनबांध गांव निवासी पीड़ित दीपक कुमार सिंह ने तहरीर देकर बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे वह अपने मित्र संगम सिंह के साथ नर्सिंगपुर रोड पर टहलने जा रहे थे। इसी दौरान हमलावर अपने साथियों के साथ पहुंचा। आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडे तथा पिस्टल के बट से हमला कर दिया।
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सिर व शरीर पर गंभीर चोट लगने के कारण दीपक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। शोर-शराबा सुनकर पीड़ित का छोटा भाई विशाल सिंह और आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों को आता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।
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कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर तारनबांध निवासी निखिल सिंह, बिहार के कैमूर (भभुआ) जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सराय गांव निवासी अंकित सिंह उर्फ नितिन और रितुल सिंह को नामजद और पांच अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जल्द ही आरोपियों गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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