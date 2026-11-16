गाजीपुर में हादसे: चाय दुकानदार सहित दो लोगों की मौत, रातभर सड़क किनारे पड़ा रहा शव; केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू

मरदह थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर निवासी विश्वजीत कुमार उर्फ गोलू (26) रविवार को ननिहाल महेगवां गांव आए थे। वहां सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होना था। रविवार की रात करीब तीन बजे वह अपने पारिवारिक सदस्य शोभनाथ कुमार की बाइक पर बैठकर किसी परिजन को ढूंढते हुए बरही की तरफ गए थे।



लौटते समय सोमवार की सुबह 4 बजे डगरहा गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में विश्वजीत कुमार उर्फ गोलू और शोभनाथ कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और परिजनों की मदद से उन्हें उपचार के लिए मऊ जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने विश्वजीत उर्फ गोलू को मृत घोषित कर दिया।



सूचना पर पहुंची सराय लखंसी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, शोभनाथ का इलाज चल रहा है, उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मृतक दो भाइयों में सबसे बड़े थे और अविवाहित था। मुम्बई में प्राइवेट नौकरी कर परिजनों का भरण-पोषण करता था। तीन दिन पहले ही मुंबई से अपने गांव आए थे।



मौत की जानकारी मिलते ही ननिहाल और घर में मातम पसर गया। मां रीना देवी, भाई गुलशन कुमार, नानी शांति देवी, मामा रामविलास, आनंद, महावीर के रोने- बिलखने से दरवाजे पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गांव के लोग परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के मामा रामविलास राम के तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।