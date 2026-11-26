{"_id":"6b085b3010572b9375000e52","slug":"video-ghazipur-huge-crowds-thronged-the-mouni-baba-dham-fair-on-its-third-day-stalls-saw-a-heavy-rush-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर: मौनी बाबा धाम के मेले में तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दुकानों पर रही भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गाजीपुर: मौनी बाबा धाम के मेले में तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दुकानों पर रही भीड़
गाजीपुर। करंडा विकासखंड के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर चल रहे पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले में तीसरे दिन बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं और खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही आसपास के गांवों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। मेले में दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ लगी रही, वहीं बच्चों ने झूलों और मनोरंजन के साधनों का आनंद लिया।
मेले में गृहस्थी के सामान, खिलौने और लकड़ी से बनी घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही। लोगों ने सील-बट्टा समेत अन्य सामान की खरीदारी की। बच्चों और युवाओं में झूलों को लेकर खास उत्साह दिखा।
मेले में दुकान लगाने वाले आकाश, भोला, गुल्लू और मक्खन आदि ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह से ही आसपास के गांवों के लोगों का आना शुरू हो गया था। शाम पांच बजे तक मेले में अच्छी भीड़ रही। इससे दुकानदारों को बेहतर कारोबार की उम्मीद जगी। उधर, गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।