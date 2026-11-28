गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में मां-बेटी की गला रेतकर की गई नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार की रात को पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के नामजद और 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी सोनू उर्फ परवेज को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त चापड़ और मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

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अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 23 नवंबर की रात धरवां गांव में मां-बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नामजद आरोपी सोनू उर्फ परवेज पुत्र स्व. महमूद निवासी श्रीगंज, थाना नंदगंज की तलाश शुरू की थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नंदगंज पुलिस ने पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के बगल से दवोपुर गांव जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से आरोपी के दोनों पैर घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 23 नवंबर की रात धरवां गांव में मां-बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नामजद आरोपी सोनू उर्फ परवेज पुत्र स्व. महमूद निवासी श्रीगंज, थाना नंदगंज की तलाश शुरू की थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नंदगंज पुलिस ने पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के बगल से दवोपुर गांव जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से आरोपी के दोनों पैर घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

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