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गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में मां-बेटी की गला रेतकर की गई नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार की रात को पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के नामजद और 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी सोनू उर्फ परवेज को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त चापड़ और मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

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