सूचना पर शुक्रवार देर रात आजमगढ़ और सैदपुर से वन विभाग के अधिकारी टीम के साथ गांव पहुंचे। टॉर्च और अन्य उपकरणों की मदद से खेतों और झाड़ियों में रातभर तलाश की गई। शनिवार सुबह भी अभियान जारी रहा। इस दौरान खेतों की गीली मिट्टी में तेंदुए के पगचिह्न मिलने की बात सामने आई। वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में नर और मादा तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि की है।क्षेत्रीय वन अधिकारी, सैदपुर रमेश कुमार मौर्या ने बताया कि लोगों की ओर से भेजी गई तस्वीरों से तेंदुए की मौजूदगी की स्थिति प्रतीत हो रही है। वन विभाग की टीम रातभर मौके पर मौजूद रही और शनिवार सुबह से भी लगातार सक्रिय है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। जिन स्थानों पर पगचिह्न मिलने की बात कही जा रही है, वहां उनकी पुष्टि को लेकर स्थिति सामने आई है और संभावना जताई जा रही है।उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर पूरा स्टाफ लगाया गया है। अतिरिक्त स्टाफ भी मौके पर पहुंच रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पिंजरा मंगाया गया है, जो रास्ते में है। वन विभाग ने ग्रामीणों से रात में अकेले बाहर नहीं निकलने और खेतों की ओर जाते समय सतर्कता बरतने की अपील की है।