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गाजीपुर में घर के पास दिखा तेंदुआ, खेतों में मिले पगचिह्न
गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में तेंदुए की मौजूदगी की चर्चा के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। कोटेदार खूबे लाल सिंह और अवध राज सिंह के घर के पास बच्चों ने तेंदुए की तस्वीर मोबाइल में कैद की है। वहीं, खेतों की गीली मिट्टी में पगचिह्न मिलने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति की निगरानी के लिए वन विभाग ने पूरा स्टाफ मौके पर तैनात कर दिया है। एहतियातन पिंजरा भी मंगाया गया है।
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