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VIDEO: शिक्षक को डराने के लिए छात्र के पिता ने तान दिया तमंचा, स्कूल में मची अफरा-तफरी; जानें फिर क्या हुआ

Dhirendra Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 03:50 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 03:50 PM IST







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एटा के अलीगंज में नयागांव क्षेत्र के संकट मोचन इंटर कॉलेज में मंगलवार सुबह 200 रुपये परीक्षा शुल्क को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर कदरागंज निवासी सत्येंद्र कुमार ने तमंचा निकालकर शिक्षकों को धमकाया। इससे विद्यालय में अफरातफरी मच गई। शिक्षकों ने युवक को घेरकर तमंचा छीन लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। ... और पढ़ें

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