आगरा में दो हादसे: ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही मौत; सैंया में ट्रक-कार की भिड़ंत से चार घायल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 01:10 PM IST
सार
आगरा के अछनेरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 22 वर्षीय सोनू उर्फ श्याम की मौत हो गई। वहीं सैंया के तेहरा चौराहे पर ट्रक ने अर्टिका कार को टक्कर मार दी, जो खड़े टेम्पो से जा भिड़ी और चार लोग घायल हो गए।
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विस्तार
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव छह पोखर मार्ग पर मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 22 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप घायल होने के कुछ समय बाद ही मोके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
मृतक की पहचान सोनू उर्फ श्याम उम्र 22 वर्ष निवासी छह पोखर के रूप में हुई है। बताया गया है कि युवक बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं जवान बेटे की मौत के बाद परिजन गहरे दुःख में हैं एवं घर में चीख पुकार मची हुई है।ॉ
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मृतक की पहचान सोनू उर्फ श्याम उम्र 22 वर्ष निवासी छह पोखर के रूप में हुई है। बताया गया है कि युवक बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं जवान बेटे की मौत के बाद परिजन गहरे दुःख में हैं एवं घर में चीख पुकार मची हुई है।ॉ
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सैंया में भी हुआ हादसा
ग्वालियर हाईवे स्थित तेहरा चौराहे पर पुलिस चौकी के ठीक सामने दोपहर सामने से आ रहे ट्रक ने अर्टिका कार में साइड से टक्कर मार दी, जिससे असंतुलित कार चौराहे पर खड़े टेम्पो से जा टकराई। हादसे में चार लोग घायल हैं। अर्टिका कार आगरा की ओर से रॉन्ग साइड से तेहरा चौराहे को ओर आ रही थी।
ग्वालियर हाईवे स्थित तेहरा चौराहे पर पुलिस चौकी के ठीक सामने दोपहर सामने से आ रहे ट्रक ने अर्टिका कार में साइड से टक्कर मार दी, जिससे असंतुलित कार चौराहे पर खड़े टेम्पो से जा टकराई। हादसे में चार लोग घायल हैं। अर्टिका कार आगरा की ओर से रॉन्ग साइड से तेहरा चौराहे को ओर आ रही थी।