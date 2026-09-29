आगरा: प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर निगम का चाबुक, 47,500 रुपये जुर्माना; कृष्णा डेयरी पर सबसे बड़ी कार्रवाई
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 01:52 PM IST
सार
नगर निगम ने लोहामंडी, सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक व पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाकर 47,500 रुपये का जुर्माना और शमन शुल्क वसूला। दहतोरा की कृष्णा डेयरी पर 15 हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया गया, जबकि सिकंदरा में फुटपाथ पर रखी ईंटें जब्त की गईं।
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विस्तार
प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के इस्तेमाल के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को लोहामंडी से सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र तक अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जांच कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान विभिन्न दुकानदारों से कुल 47,500 रुपये का जुर्माना और शमन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही संबंधित क्षेत्रों के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा।
नगर निगम के एसएफआई प्रदीप गौतम के नेतृत्व में टीम ने लोहामंडी क्षेत्र से कार्रवाई शुरू की। इसके बाद सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र में दुकानों, डेयरी और अन्य प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन की जांच की गई। टीम ने जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की, वहीं भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी भी दी।
दहतोरा क्षेत्र में कृष्णा डेयरी पर सर्वाधिक कार्रवाई
अभियान के दौरान दहतोरा क्षेत्र स्थित कृष्णा डेयरी पर प्रतिबंधित प्लास्टिक और गिलासों के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की गई। डेयरी संचालक से 15 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। अभियान में यह सबसे बड़ी कार्रवाई रही। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन और प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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फुटपाथ पर रखी ईंटें जब्त
अभियान के दौरान नगर निगम टीम ने सिकंदरा चौराहे के पास अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की। यहां एक बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता ने फुटपाथ पर ईंटें उतारकर रास्ते को घेर रखा था। टीम ने फुटपाथ पर रखी ईंटों को जब्त कर लिया। साथ ही दुकानदार को सार्वजनिक स्थान और फुटपाथ पर निर्माण सामग्री न रखने की कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि दोबारा फुटपाथ पर सामग्री रखने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की इस कार्रवाई से लोहामंडी, सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र में दुकानदारों में काफी देर तक खलबली मची रही। निगम अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान आगे भी अलग-अलग क्षेत्रों में जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि “शहर को प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन से मुक्त रखने के लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और ग्राहकों को भी इसके विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करें। सार्वजनिक स्थान और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।”
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नगर निगम के एसएफआई प्रदीप गौतम के नेतृत्व में टीम ने लोहामंडी क्षेत्र से कार्रवाई शुरू की। इसके बाद सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र में दुकानों, डेयरी और अन्य प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन की जांच की गई। टीम ने जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की, वहीं भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी भी दी।
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दहतोरा क्षेत्र में कृष्णा डेयरी पर सर्वाधिक कार्रवाई
अभियान के दौरान दहतोरा क्षेत्र स्थित कृष्णा डेयरी पर प्रतिबंधित प्लास्टिक और गिलासों के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की गई। डेयरी संचालक से 15 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। अभियान में यह सबसे बड़ी कार्रवाई रही। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन और प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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फुटपाथ पर रखी ईंटें जब्त
अभियान के दौरान नगर निगम टीम ने सिकंदरा चौराहे के पास अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की। यहां एक बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता ने फुटपाथ पर ईंटें उतारकर रास्ते को घेर रखा था। टीम ने फुटपाथ पर रखी ईंटों को जब्त कर लिया। साथ ही दुकानदार को सार्वजनिक स्थान और फुटपाथ पर निर्माण सामग्री न रखने की कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि दोबारा फुटपाथ पर सामग्री रखने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की इस कार्रवाई से लोहामंडी, सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र में दुकानदारों में काफी देर तक खलबली मची रही। निगम अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान आगे भी अलग-अलग क्षेत्रों में जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि “शहर को प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन से मुक्त रखने के लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और ग्राहकों को भी इसके विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करें। सार्वजनिक स्थान और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।”