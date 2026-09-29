एटा: शिक्षक को डराने के लिए छात्र के पिता ने तान दिया तमंचा, स्कूल में मची अफरा-तफरी; जानें फिर क्या हुआ

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प्रधानाचार्य सुशील कुमार के अनुसार सत्येंद्र कुमार के दो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। वह सुबह परीक्षा शुल्क जमा करने पहुंचे थे। शुल्क को लेकर उनकी बाबू बदन सिंह से कहासुनी हुई। इसी दौरान शिक्षक आनंद भी मौके पर पहुंच गए। बच्चों के यूनिफॉर्म में न आने और पुस्तकें नहीं होने की बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी बीच सत्येंद्र ने तमंचा निकालकर लहरा दिया और शिक्षकों को धमकाने लगा।शिक्षकों ने युवक को घेरकर उसके हाथ से हथियार छीन लिया और उसे काबू में रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। पुलिस अब विद्यालय के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शिक्षकों और अन्य लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। बरामद हथियार के संबंध में भी जांच की जा रही है।सीओ राजेश सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और मौके से जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।