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नगर स्थित बीआरडी इंटर कॉलेज में सनातन स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित देवनगर महोत्सव का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांगी जोशी ने युवाओं से विकसित भारत का पहरेदार बनकर देश की रक्षा और विकास में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा विपक्ष के बहकावे में न आएं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जातिवाद और प्रांतवाद के नाम पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया।

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