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पूर्व सूबेदार माधवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व और हवलदार अभिमन्यु यादव के विशेष सहयोग से आयोजित प्रतियोगिता में दूर-दराज से आए एथलीटों ने दमखम दिखाया। मऊ जिले के दिलीप सैनी दूसरे और बस्ती के आलोक राजभर तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये और साइकिल, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3100 रुपये और टेबल फैन तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 2100 रुपये और दीवार घड़ी प्रदान की गई। चौथे से 15वें स्थान तक के प्रतिभागियों को 500-500 रुपये और पदक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान माधवेंद्र मिश्रा, अभिमन्यु यादव, राजकिशोर सिंह, राहुल सिंह, सनी शर्मा, अजय सिंह, वकील यादव, विजय वर्मा, अंकित कनौजिया, भीम सोनकर, दरोगा सिंह, विवेक सिंह आदि मौजूद रहे।

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रुद्रपुर। सतासी इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को दुग्धेश्वर नाथ कॅरिअर सेंटर एवं ग्राउंड के सदस्यों की ओर से 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाराणसी के मनीष यादव ने पहला स्थान हासिल किया।