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पिपरपाती निवासी धीरज मिश्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 16 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे वह भीमपुर रोड से घर जा रहे थे। इसी दौरान बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहियारपार निवासी मारकंडेय सिंह ने उन्हें घेरकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी। प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के भीमपुर रोड पर युवक को रास्ते में घेरकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 21 नवंबर को तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। घटना 16 नवंबर की सुबह की है।