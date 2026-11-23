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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, कोंहवलिया गांव की जुगलावती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 19 नवंबर को सागे भाई कन्हैया गोंड और पिंटू गोंड ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान बेटे के सिर में गंभीर चोंट आई है। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर बीच बचाव किया तब आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद

तरकुलवा। कोंहवलिया गांव में पांच दिन पहले हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।