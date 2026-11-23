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पुलिस के अनुसार, बरठी बाबू गांव निवासी संजय पांडेय अपने मकान में अकेले रहते थे। वह ट्रेनों में घूमकर लोगों से मांगकर अपना जीवनयापन करते थे। पिछले तीन दिन से उसका घर बंद था। शनिवार की रात पड़ोसियों को उनके घर से दुर्गंध आने का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो अंदर संजय पांडेय का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।इस संबंध में सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।