{"_id":"6aff2eddf3e1e056490adfd5","slug":"video-video-gambling-den-chakia-kotwali-viral-questions-raised-about-police-functioning-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"चकिया कोतवाली क्षेत्र में जुए के फड़ का वीडियो वायरल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकिया कोतवाली क्षेत्र में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने का मामला सामने आया है। जुआ खेलते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि क्षेत्र में लंबे समय से जुए का खेल चल रहा है और रोजाना अलग-अलग स्थानों पर जुए के फड़ सजाए जाते हैं।

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