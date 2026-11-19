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शहीद हीरा सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अंतरमहाविद्यालयीय महिला व पुरुष रस्साकशी प्रतियोगिता में बलदेव पीजी कॉलेज, वाराणसी की टीम ने दोनों वर्गों में विजेता का खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में मेजबान शहीद हीरा सिंह राजकीय पीजी कॉलेज धानापुर की टीम उपविजेता रही। वहीं महिला वर्ग में अग्रसेन पीजी कॉलेज वाराणसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

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