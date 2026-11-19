{"_id":"6aff2f331225dc5c80031817","slug":"video-theft-remains-unsolved-despite-provision-of-cctv-footage-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी चोरी का खुलासा नहीं, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धानापुर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक घरों और दुकानों को निशाना बनाए जाने के बावजूद चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के बाद भी चोरों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी नहीं होने से पीड़ितों में नाराजगी है।

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