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धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली जिले में सरकारी धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन क्रय केंद्रों पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में 147 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। कर्मचारियों की तैनाती से लेकर धान की सफाई और छनाई के लिए मशीनों तक की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन खेतों में फसल खड़ी होने और कटाई में देरी के चलते खरीद की रफ्तार अभी धीमी है।

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