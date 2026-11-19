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किसानों को धान बेचने और खेती के लिए खाद-उर्वरक प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. कृष्णानंद पांडेय ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीद व्यवस्था और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. पांडेय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर धान खरीद की प्रगति, क्रय केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और किसानों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली।

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