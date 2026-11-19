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भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा। उन्होंने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को राहत दिलाने की मांग की। कहा कि लेखपालों की लापरवाही से किसानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

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