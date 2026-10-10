{"_id":"6aca313851655d9db80dffb7","slug":"video-varanasi-dominates-divisional-kho-kho-competition-winning-five-out-of-six-titles-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता में वाराणसी का दबदबा, छह में पांच खिताब जीते","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री सरस्वती इंटर कॉलेज टांडाकला के खेल मैदान में आयोजित 70वीं मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता में वाराणसी की टीमों का दबदबा रहा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित सत्र 2026-27 की दो दिवसीय प्रतियोगिता में वाराणसी ने छह में से पांच वर्गों में खिताब जीते। वहीं, बालिका जूनियर वर्ग में जौनपुर की टीम चैंपियन बनी। बालिका सब-जूनियर वर्ग में मेजबान चंदौली की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बालक सीनियर वर्ग के फाइनल में वाराणसी ने गाजीपुर को हराया। जूनियर वर्ग में वाराणसी विजेता और जौनपुर उपविजेता रही। सब-जूनियर वर्ग में भी वाराणसी ने गाजीपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। बालिका सीनियर वर्ग में वाराणसी ने जौनपुर को हराकर चैंपियनशिप जीती। जूनियर वर्ग में जौनपुर ने वाराणसी को मात देकर खिताब हासिल किया। सब-जूनियर वर्ग में वाराणसी विजेता और चंदौली उपविजेता रही।

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