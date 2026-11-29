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संवाद न्यूज एजेंसीपीडीडीयू नगर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित न रहे, इसके लिए पुलिस उन्हें उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दे रही है। मिशन शक्ति फेज 6.0 के तहत जिले के सभी थानों की एंटी रोमियो टीमें बाजारों, कस्बों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रही है।पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन और पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा महिला शरणालय, शक्ति सदन और सखी निवास जैसी सुविधाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। अभियान के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम-2013 और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों से परिचित कराया जा रहा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन पर रोक लगाने वाले कानून की जानकारी भी दी जा रही है।अभियान के अगले चरण में साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए जाएंगे। पुलिस का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का है।