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शाम छह बजे बुलेट सवार गौतम साहनी निवासी सराय टेकौर, थाना चुनार को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 62 लाख रुपये बताई गई है। विज्ञापन

पूछताछ में गौतम ने बताया कि वह गाजीपुर निवासी एक व्यक्ति से हेरोइन खरीदकर लाता था। इसके बाद बुलेट से आसपास के जिलों और क्षेत्रों में पुड़िया व थोक में इसकी बिक्री करता था। इससे मिलने वाली रकम से भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेता था। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चुनार थाने में प्राथमिकी दर्ज की। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गौतम साहनी के खिलाफ चुनार और पड़री थानों में पहले से तीन प्राथमिकी दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 में पड़री और वर्ष 2022 में चुनार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संवाद शाम छह बजे बुलेट सवार गौतम साहनी निवासी सराय टेकौर, थाना चुनार को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 62 लाख रुपये बताई गई है।पूछताछ में गौतम ने बताया कि वह गाजीपुर निवासी एक व्यक्ति से हेरोइन खरीदकर लाता था। इसके बाद बुलेट से आसपास के जिलों और क्षेत्रों में पुड़िया व थोक में इसकी बिक्री करता था। इससे मिलने वाली रकम से भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेता था।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चुनार थाने में प्राथमिकी दर्ज की। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गौतम साहनी के खिलाफ चुनार और पड़री थानों में पहले से तीन प्राथमिकी दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 में पड़री और वर्ष 2022 में चुनार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संवाद

चुनार। चुनार पुलिस और एएनटीएफ वाराणसी की संयुक्त टीम ने 62 लाख रुपये कीमत की 310 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तस्करी में प्रयुक्त बुलेट, मोबाइल फोन, पैन कार्ड और 1500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तस्कर गाजीपुर के एक व्यक्ति से हेरोइन खरीदकर आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। थानाध्यक्ष अजय सेठ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। बृहस्पतिवार को चुनार पुलिस और एएनटीएफ वाराणसी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर सराय टेकौर स्टेशन रोड क्रासिंग के पास घेराबंदी की।