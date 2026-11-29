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संवाद न्यूज एजेंसीकंदवा। ठंड शुरू होते ही लोगों में जुकाम, खांसी, बदन दर्द और जोड़ों के दर्द जैसी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है कि शुरुआत से ही कुछ घरेलू उपाय अपनाकर परेशानियों से बचा जा सकता है। कम्हरिया आयुर्वेदिक अस्पताल की चिकित्सक डॉ. जागृति सिंह ने बताया कि ठंड में लहसुन, अदरक, तुलसी, शहद और गुड़ जैसी चीजों का नियमित सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इनके इस्तेमाल से शरीर गर्म रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है।उन्होंने कहा कि सर्दियों में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। सर्दी-जुकाम होने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से राहत मिलती है। काली मिर्च भी रामबाण के रूप में काम करती है।इनसेटसर्दी में इन बातों का रखें ध्यानसुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें। गुनगुना पानी पिएं। घर में हल्का-फुल्का व्यायाम करें। अदरक-शहद और तुलसी का काढ़ा आदि का सेवन करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। धूल और प्रदूषण में बिना सावधानी के न निकलें।