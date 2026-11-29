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सुबिन कुमार वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे में तैनात हैं। उन्हें पूर्व मध्य रेलवे के पं. दीनदयाल उपाध्याय मंडल में स्थानांतरित कर डीआरएम के पद पर तैनाती दी गई है। रेलवे बोर्ड के निदेशक (स्थापना) सीके विनोद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सुबिन कुमार को दक्षिण पूर्व रेलवे से स्थानांतरित कर पूर्व मध्य रेलवे के पीडीडीयू मंडल का डीआरएम बनाया गया है। वह उदय सिंह मीना (आईआरएसएमई) का स्थान लेंगे। आदेश में कहा गया है कि उदय सिंह मीना के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। हालांकि, पदभार परिवर्तन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।उदय सिंह मीना ने 16 अप्रैल 2025 को पं. दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के डीआरएम के रूप में कार्यभार संभाला था। वह 1990 बैच के एससीआरए और 1993 बैच के आईआरएसएमई सेवा के अधिकारी हैं। अपने कार्यकाल में वह आम लोगों से मिलनसार व्यवहार और आक्रामक विकास कार्यों के लिए चर्चित रहे।उनके कार्यकाल में पीडीडीयू मंडल ने पहली बार 7 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी (4.5 किमी) मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया गया। खाली वैगन वाली मालगाड़ी ने चंदौली के गंजख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा रोड स्टेशन तक 209 किमी की दूरी पांच घंटे 10 मिनट में तय की। इसी तरह, वर्षों बाद जीटी रोड से मालगोदाम होते हुए पटपरा तक सड़क का निर्माण शुरू हुआ। वहीं, 19 माह के कार्यकाल में पांच बार ट्रेनों को समय से चलाकर नया कीर्तिमान बनाया।