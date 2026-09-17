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विश्वकर्मा पूजा के साथ मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, VIDEO
चहनिया ब्लाक प्रमुख अरुण जायसवाल के सोनबरसा स्थित आवास पर बृहस्पतिवार को भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर मिठाइयां बांटी गईं।कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख ने भाजपा कार्यकर्ताओं, बीडीसी सदस्यों और क्षेत्रीय लोगों के साथ भगवान विश्वकर्मा का विधि-विधान से पूजन कर क्षेत्र के सुख- कार्यक्रम के बाद आवास पर प्रीतिभोज का आयोजन किया गया। इसमें संकठा राय, अमित पांडेय, मोनू जायसवाल, संजय चौरसिया, पीयूष जायसवाल, विनय जायसवाल रहे।
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