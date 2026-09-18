Chandauli News: श्रीराम का हुआ जन्म, पुष्प वर्षा से किया स्वागत

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कलाकारों के सजीव अभिनय और संवाद ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। श्रीराम का जन्म होते ही पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया।रामलीला की दूसरी निशा की शुरुआत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ और भगवान श्रीराम सहित चारों भाइयों के जन्म के प्रसंग से हुई। कलाकारों ने श्रीराम के जन्म की परिस्थितियों और अयोध्या में छाई खुशियों का सुंदर चित्रण किया।कार्यक्रम का शुभारंभ सेवानिवृत्त शिक्षक अर्जुन सिंह यादव ने भगवान श्रीराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने से समाज में प्रेम और भाईचारा मजबूत होगा।राम जन्म की लीला देखने के लिए गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंचन में दशरथ की भूमिका धर्मेंद्र दीक्षित और राम की भूमिका शिवा ठाकुर ने निभाई। इस दौरान पिंटू सिंह, झम्मन गोंड, अनिल यादव, रणजीत सिंह यादव, रामानंद यादव आदि मौजूद रहे।