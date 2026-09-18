Chandauli News: धूमधाम से मनाई गई बाबा कीनाराम की छठी

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कार्यक्रम बाबा कीनाराम मठ के व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह की देखरेख में हुआ। बाबा की गद्दी पर नए वस्त्र अर्पित करने के बाद हवन-पूजन किया गया।ढोल-नगाड़ों के बीच बाबा की आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं के जयकारों से मठ परिसर गूंज उठा। ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक सोहर गीत प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।मठ व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह ने कहा कि बाबा कीनाराम के बताए मार्ग पर निस्वार्थ भाव से चलकर समाज और क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।इस अवसर पर कुलदीप वर्मा, मिथलेश सिंह, अरविंद सिंह, धनंजय सिंह, प्रभुनारायण, हेमराज सिंह, शशि सिंह, अरुण सिंह, रणधीर सिंह, रुद्र प्रताप, अशोक मौर्या, अभय पीके, देवदत्त आदि मौजूद रहे।