Chandauli News: अगरबत्ती जलाने मजार पर गई युवती घायल मिली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:02 AM IST
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धानापुर। कस्बा स्थित जगनिया कब्रिस्तान के पास मजार पर अगरबत्ती लगाने गई युवती बृहस्पतिवार को गंभीर रूप से घायल मिली। युवती के शरीर पर कई जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया।
कस्बा निवासी मोहम्मद यूनिस की बेटी नजमा बेगम (18) बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे मजार पर अगरबत्ती लगाने के लिए गई थी। करीब 11 बजे वह मजार के अंदर घायल और बेहोशी की हालत में मिली।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर ले गए, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी चिकित्सकों ने ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवती के सिर पर लाठी-डंडे से वार किए गए हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें हैं।
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उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उपनिरीक्षक को अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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कस्बा निवासी मोहम्मद यूनिस की बेटी नजमा बेगम (18) बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे मजार पर अगरबत्ती लगाने के लिए गई थी। करीब 11 बजे वह मजार के अंदर घायल और बेहोशी की हालत में मिली।
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स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर ले गए, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी चिकित्सकों ने ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवती के सिर पर लाठी-डंडे से वार किए गए हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें हैं।
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उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उपनिरीक्षक को अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।