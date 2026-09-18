Chandauli News: अगरबत्ती जलाने मजार पर गई युवती घायल मिली

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कस्बा निवासी मोहम्मद यूनिस की बेटी नजमा बेगम (18) बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे मजार पर अगरबत्ती लगाने के लिए गई थी। करीब 11 बजे वह मजार के अंदर घायल और बेहोशी की हालत में मिली।स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर ले गए, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी चिकित्सकों ने ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवती के सिर पर लाठी-डंडे से वार किए गए हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें हैं।उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उपनिरीक्षक को अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।