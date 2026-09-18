Chandauli News: कारखानों और प्रतिष्ठानों में श्रद्धा के साथ देव शिल्पी की आराधना

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चकिया विद्युत उपकेंद्र परिसर स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में अवर अभियंता रविशंकर के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों ने पूजा की। वहीं, जागेश्वरनाथ विद्युत उपकेंद्र पर भी अवर अभियंता आशीष गुप्ता के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पूजन और हवन किया।इसके अलावा क्षेत्र के मोटर गैरेज और वाहन प्रतिष्ठानों में मशीनों, उपकरणों की पूजा की गई। क्षेत्र में कई जगहों पर स्थापित पंडालों में भी हवन-पूजन के साथ भगवान विश्वकर्मा की आराधना की गई। इसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटा गया। इस दाैरान बृजेश सिंह, अनिल यादव, चंद्रमा पाल, मनोज यादव, रविंद्रनाथ दुबे, राजेश सोनकर, शिव कुमार मौर्य, मनोज बिंद, धर्मदेव विश्वकर्मा, सतीश विश्वकर्मा आदि मौजूद थे।