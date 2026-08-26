बेटी का आधार कार्ड न बनने से परेशान शख्स तीसरी बार चढ़ा मोबाइल टावर पर; VIDEO

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बनौली गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 50 वर्षीय व्यक्ति अपनी मांगें पूरी कराने के लिए तीसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर की ऊंचाई पर चढ़कर व्यक्ति अपनी पत्नी और पांच वर्षीय मासूम बेटी को मौके पर बुलाने की जिद करने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और करीब घंटों चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आरोपी को सुरक्षित नीचे उतारा गया।

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