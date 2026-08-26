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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Gift of free travel for 3 days for women and lifelong free travel for mothers aged 60 and above

महिलाओं को 3 दिन और 60 वर्ष की माताओं को आजीवन मुफ्त सफर की सौगात, VIDEO

Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:00 PM IST
Gift of free travel for 3 days for women and lifelong free travel for mothers aged 60 and above
रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति निशुल्क बस यात्रा योजना' की औपचारिक घोषणा की। इस योजना के तहत 27 अगस्त से 29 अगस्त तक प्रदेश की सभी महिलाएं, बेटियां और माताएं (अपने सहयात्री के साथ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को पहचान पत्र दिखाकर आजीवन निशुल्क बस सफर की सुविधा दी गई है।
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