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चंदौली में 42 प्राविधिक सहायकों को मिले नियुक्ति पत्र, जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM IST







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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित प्राविधिक सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का मंगलवार को आयोजन किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार चंदौली में किया गया। इस दौरान जिले के लिए चयनित 42 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ... और पढ़ें

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