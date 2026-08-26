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नौगढ़ के लाल ने लखनऊ में दिखाया दम, PCCF बोले- किसी को नहीं निकालेंगे, डबल पैसा देंगे; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM IST







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वन विभाग में आउटसोर्सिंग लागू करने के विरोध में सोमवार 25 अगस्त को लखनऊ स्थित अरण्य भवन (वन मुख्यालय) पर न्यूनतम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ का विशाल गेट अधिवेशन हुआ। जिसमें नौगढ़ क्षेत्र के लाल और प्रदेश अध्यक्ष भोरिक यादव के नेतृत्व में काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी, चंदौली वन प्रभाग सहित प्रदेश के सभी जिलों से हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पहुंचे। ... और पढ़ें

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