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भाई-बहन की मौत के मामले में सिंचाई विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 09:59 PM IST







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बलुआ थाना के मथेला गांव स्थित बड़ी गंगा नहर में डूबने से दो सगे भाई-बहन की मौत के बाद परिजनों ने सिंचाई विभाग और नहर निर्माण से जुड़े ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि नहर को मानक से अधिक गहरा खोदा गया था, इसी वजह से दोनों बच्चों को बचाना मुश्किल हुआ। ... और पढ़ें

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