फर्जी तरीके से लोन लेने वाला गिरफ्तार, VIDEO

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फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को रेलवे कर्मचारी बताकर भारतीय स्टेट बैंक से 20 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने वाले आरोपी को चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने आरोपी को बुधवार को करीब 11:40 बजे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

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