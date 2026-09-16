{"_id":"6aaa972a6535642d110b0872","slug":"video-gang-that-broke-locks-and-committed-thefts-night-apprehended-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"रात में ताले तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रात में ताले तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 16 Sep 2026 06:48 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 06:48 PM IST







Link Copied



मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी, सर्विलांस और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने 16 सितंबर को इंडियन इंस्टीट्यूट नाच घर के पास से आरोपियों को पकड़ा। ... और पढ़ें

विज्ञापन