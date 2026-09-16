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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Gang member involved in loan-related cyber fraud carrying reward 25000 arrested

लोन के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, VIDEO

Wed, 16 Sep 2026 08:39 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:39 PM IST
Gang member involved in loan-related cyber fraud carrying reward 25000 arrested
कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी मनी, बीमा शुल्क और अन्य चार्ज के नाम पर रकम वसूलने वाले साइबर ठगी गिरोह के 25 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी को साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष गैलवार निवासी फर्रुखाबाद को मंगलवार रात लखनऊ कमिश्नरेट के चिनहट थाना क्षेत्र से मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया। उसके पास से एक की-पैड मोबाइल बरामद हुआ।
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