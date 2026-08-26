सांड के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों में दहशत ; VIDEO

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टांडाकला स्थानीय ग्राम सभा निवासी कमला पाण्डेय (70) को एक खूंखार सांड ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में उनके कंधे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। एक हाथ के कंडे टूट गये है सीने में घाव है जिससे बेल्ट लगा दिया गया है पैर फेक्चर हो गये है। वाराणसी प्रावेट हॉस्पिटल में भर्ती है।

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