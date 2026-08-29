Chandauli News: खेलते समय तालाब में डूबने से सात साल के बच्चे की मौत

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रोहड़ा गांव निवासी रामलोचन बिंद की बेटी संगीता की शादी बिहार में हुई है। शुक्रवार को वह अपने सात साल के बेटे अंकित कुमार और बेटी शिवानी के साथ भाई को राखी बांधने के लिए मायके आई थी। शाम करीब चार बजे अंकित खेलने के लिए घर से निकला था। देर शाम जब उसका कहीं पता नहीं चला तो परिवार के लोग उसकी तलाश करने लगे।कुछ लोग प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित तालाब में उसे खोजने के लिए उतरे। कुछ देर के बाद गहरे पानी से अंकित को निकाला गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अलीनगर थानाध्यक्ष गगनराज सिंह ने बताया कि तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।