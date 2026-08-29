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Chandauli News: राखी बंधवाने जा रहे युवक की कार की टक्कर से मौत

Sat, 29 Aug 2026 01:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:22 AM IST
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A young man going to tie a Rakhi dies in a car accident
रविंद्र गुप्ता, फाइल फोटो
कंदवा। सैयदराजा-जमानिया हाईवे पर शुक्रवार की शाम कंजेहरा गांव के पास बाइक और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक रविंद्र यादव मौके पर मौत हो गई। वह राखी बंधवाने के लिए बहन के घर गाजीपुर जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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कंदवा थाना क्षेत्र के चारी गांव निवासी रविंद्र गुप्ता (35) शाम पांच बजे राखी बंधवाने के लिए बाइक से अपनी बहन की ससुराल जमानिया थाना क्षेत्र के धुस्का गांव जा रहा था। कंजेहरा गांव के पास जमानिया की ओर से आ रही कार और उसकी बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक उछलकर कार के बोनट और शीशे से जा टकराया। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई।
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हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रविंद्र के परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी रिंकी रोते-रोते बेहोश हो गई। थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। शव को पोेस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है।
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इनसेट-
बहन करती रही इंतजार, पहुंची मौत की खबर
रक्षाबंधन के दिन रविंद्र की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार कर रही बहन को उसकी मौत की खबर मिली तो परिवार में मातम पसर गया। बहन बार-बार भाई को याद कर बिलखती रही। उसके विलाप से मौके पर जुटे लोगों की आंखें भी नम हो गईं। रक्षाबंधन पर भाई की मौत ने परिवार को गहरा सदमा दे दिया।
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