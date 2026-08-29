Chandauli News: 93 लाख से बनेगा रिठिया-गंगापुर संपर्क मार्ग और पुलिया

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रिठिया-बजरडीहा-जरहर होते हुए यह मार्ग सोनभद्र जिले को जोड़ता है। इससे दोनों जनपदों के लोगों का आवागमन होता है। रिठिया-जरहर मार्ग के बीच क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में पुलिया पर फिसलन बढ़ जाने से हादसे का खतरा बना रहता है। इस मार्ग से रिठिया, बजरडीहा, जरहर, दानोगढ़, टिकुरिया और गंगापुर समेत करीब 10 गांवों के लगभग 12 हजार लोग आवागमन करते हैं।मार्ग के आसपास कई सरकारी और निजी स्कूल भी हैं। ऐसे में रोजाना स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी जोखिम उठाना पड़ता है। पुलिया खराब होने के कारण मरीजों और ग्रामीणों को भी आवागमन में दिक्कत होती है। ग्रामीण लंबे समय से क्षतिग्रस्त पुलिया की जगह नई पुलिया बनाने और संपर्क मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे थे। इस पर पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड ने करीब 93 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी है।इनसेट.....बरसात में बढ़ जाता है खतराक्षतिग्रस्त पुलिया पर बरसात के दिनों में पानी और फिसलन के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को होती है। पुलिया बन जाने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा।इनसेट...10 गांवों के 12 हजार लोगों को मिलेगा लाभरिठिया-बजरडीहा-जरहर-दानोगढ़-टिकुरिया से गंगापुर तक संपर्क मार्ग से करीब 10 गांव जुड़े हैं। पुलिया और मार्ग के निर्माण से लगभग 12 हजार ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही सोनभद्र आने-जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी।कोट........रिठिया-गंगापुर संपर्क मार्ग और पुलिया के निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी गई है। मंजूरी मिलने और बजट जारी होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। - कृष्ण कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड, चंदौली